“No alcanza”: Sharp advierte que base de apoyo de Boric es insuficiente para que Jara y el oficialismo logren el triunfo

En CNN Chile Radio, el exalcalde de Valparaíso advirtió que el apoyo de Gabriel Boric no es suficiente para que Jeannette Jara gane la elección y llamó a ampliar su base de respaldo. También defendió los retiros de fondos durante la pandemia.

El exalcalde de Valparaíso y actual candidato a diputado por el distrito 7, Jorge Sharp, entregó este miércoles en CNN Chile Radio una mirada crítica sobre el escenario presidencial del oficialismo y apuntó directamente al alcance político del presidente Gabriel Boric y su incidencia en la candidatura de Jeannette Jara y las elecciones parlamentarias.

Sharp sostuvo que la adhesión con la que cuenta el mandatario no basta para asegurar la victoria de la ministra del Trabajo, hoy abanderada de las fuerzas oficialistas: “La base de apoyo del Presidente Boric no alcanza para ganar a fin de año. Si eso se mantiene así, es muy probable que la derecha gane”, afirmó.

El exjefe comunal añadió que el gran desafío de Jara será ampliar su convocatoria más allá de los sectores convencidos y de la militancia más cercana al Gobierno: “Pienso que si la campaña de Jeannette Jara no logra hablarle a los no convencidos, será difícil que logremos el triunfo. La base de apoyo del gobierno es limitada”.

En esa línea, Sharp fue más allá al matizar la imagen de la ministra como carta de continuidad: “¿Jeannette Jara es continuidad? Sí, pero creo que tiene que ser más cambio”, señaló, destacando que el sello de su liderazgo debe estar en conectar con la clase media y con las familias que no llegan a fin de mes.

“El país vive problemas graves en materia de salarios, de salud pública y de seguridad. En esos tres ámbitos hay avances del Gobierno, pero también hay déficits, y Jara debe hacerse cargo de ellos con propuestas concretas”, expresó.

El candidato a diputado subrayó que la campaña presidencial oficialista no puede encerrarse en reuniones pequeñas y cerradas. “Tenemos que demostrar que existe un masivo apoyo a Jeannette Jara. La convocatoria debe ser muy amplia para enfrentar con éxito a la derecha, que hoy está mejor posicionada electoralmente”, afirmó.

Retiros y nueva iniciativa de Pamela Jiles

Consultado sobre la posibilidad de un nuevo retiro de fondos de pensiones, Sharp defendió el rol que cumplieron las extracciones anteriores durante la pandemia.

“Los retiros fueron clave para la sobrevivencia de un montón de familias. Vi con mis propios ojos cómo la gente no tenía otro ingreso que sus escasos ahorros previsionales para poder comer”, recordó.

No obstante, se mostró cauto frente a la idea de repetir la fórmula en el escenario actual, marcada por la iniciativa de la diputada Pamela Jiles, quien ha planteado que la situación económica y la inseguridad justificarían un nuevo retiro.

Para Sharp, es necesario antes abrir un debate más amplio sobre alternativas de financiamiento. “Más allá de lo que sucede con los fondos previsionales, creo que hay que hablar de impuestos, de la capacidad de endeudamiento del país y de cómo se distribuye el presupuesto nacional. Hay gastos que perfectamente podrían redirigirse a otras prioridades”, planteó.