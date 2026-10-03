“Lo que dice el expresidente es lo correcto”: Oficialismo valora respaldo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle a la adhesión de Chile al Escudo de las Américas

El oficialismo reaccionó a la carta del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle por la adhesión de Chile al Escudo de las Américas.

El timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores, Guillermo Ramírez, sostuvo que el exmandatario tiene razón en sus planteamientos.

“Esto no es un tratado que vulnere de alguna manera nuestra soberanía, es un acuerdo entre países que tienen el mismo problema, el problema del crimen transfronterizo, que buscan coordinarse para poder combatir juntos y ganar esta batalla. Me alegra que el expresidente Frei apoye esta decisión del gobierno de incorporarse en esta coordinación llamada Escudo de las Américas”, afirmó.

Por su parte, su par de Renovación Nacional (RN) e integrante de la misma comisión, Juan Carlos Beltrán, señaló que “comparto plenamente la carta del expresidente Eduardo Frei. Es momento de dejar de lado las trincheras políticas y entender que tenemos un verdadero adversario común: el crimen organizado transnacional. El narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero no conocen fronteras. Chile necesita unidad, cooperación internacional y una estrategia común para enfrentarlo con decisión”.

Asimismo, destacó que la participación del Estado chileno será un apoyo para las policías, puesto que podrán compartir experiencias e información internacional sobre las bandas criminales.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Stephan Schubert (Republicanos), destacó que “como se nota cuando una persona es de Estado, lo que dice el expresidente Frei es lo correcto, las críticas se deben hacer en privado, en particular cuando estamos hablando de relaciones exteriores e intereses internacionales, esa es la forma de realmente contribuir al país”.

“Aquí hay una clara diferencia de quién tiene una mirada de Estado y vela por aportar al país y quiénes son parte de una izquierda que lo único que quiere es destruir y que no haya sana convivencia, que no hace las críticas por los canales adecuados (…) Hago un llamado a la oposición a empezar a tener visión de Estado, tal como parte de la oposición tiene y parte de la izquierda hoy tiene”, concluyó.