Lo Barnechea: inicia desalojo de toma en la Quebrada Las Zorras

Lo Barnechea concretará el desalojo de 30 familias que habitan una toma en la Quebrada Las Zorras, en el sector Cerro 18, zona declarada de alto riesgo por deslizamientos, inundaciones e incendios. Las construcciones fueron catalogadas como inhabitables mediante un decreto municipal, lo que habilitó su desocupación y posterior demolición.

El operativo incluye apoyo directo a las familias afectadas, con un subsidio de arriendo de 340 mil pesos por 12 meses prorrogables, además del traslado de enseres, bodegaje en caso necesario y acompañamiento para postular a soluciones habitacionales. El municipio sostiene que la medida busca resguardar la seguridad de los residentes.

Autoridades recalcaron que diversos informes técnicos y dictámenes del Cuerpo de Bomberos advierten que permanecer en el lugar representa un riesgo grave. Por ello, insistieron en que el cierre definitivo de la toma es indispensable para evitar emergencias y avanzar hacia alternativas habitacionales seguras para los afectados.