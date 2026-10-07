Lluvias: Senapred llama a evacuar sector La Manresa en Talagante por desborde del río Mapocho

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar el sector La Manresa en la comuna de Talagante por desborde del río Mapocho.
Para reforzar el llamado, se activó mensajería SAE.
El organismo aconsejó a la población mantener la calma durante la evacuación y seguir las indicaciones de las autoridades.
“Recuerda a tu mascota y sus necesidades”, añadieron en su mensaje.
La situación se produce en medio de las intensas precipitaciones que han afectado a la Región Metropolitana durante toda la semana.
¡ATENCIÓN! EVACÚA sector La Manresa por desborde del río Mapocho, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. Activamos mensajería #SAE.
Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad.
Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en https://t.co/Vea77AemGK
— SENAPRED (@Senapred) October 7, 2026
Carabineros en el lugar informó que se ha registrado una crecida importante del río y que principalmente se han visto afectadas viviendas no autorizadas para la construcción.
Una casa quedó aislada y siete personas fueron rescatadas por un helicóptero de Carabineros.
Por su parte, el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, apuntó a la necesidad de “buscar una solución concreta”.
“Esto es una bomba de tiempo”, advirtió, añadiendo que “este campamento está en el río”, con más de 600 viviendas y familias que habitan en el terreno desde hace 10 años.
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