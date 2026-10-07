Lluvias: Senapred llama a evacuar sector La Manresa en Talagante por desborde del río Mapocho

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar el sector La Manresa en la comuna de Talagante por desborde del río Mapocho.

Para reforzar el llamado, se activó mensajería SAE.

El organismo aconsejó a la población mantener la calma durante la evacuación y seguir las indicaciones de las autoridades.

“Recuerda a tu mascota y sus necesidades”, añadieron en su mensaje.

La situación se produce en medio de las intensas precipitaciones que han afectado a la Región Metropolitana durante toda la semana.

¡ATENCIÓN! EVACÚA sector La Manresa por desborde del río Mapocho, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana. Activamos mensajería #SAE. Mantén la calma y sigue las indicaciones de la autoridad. Recuerda a tu mascota y sus necesidades. Más información en https://t.co/Vea77AemGK — SENAPRED (@Senapred) October 7, 2026

Carabineros en el lugar informó que se ha registrado una crecida importante del río y que principalmente se han visto afectadas viviendas no autorizadas para la construcción.

Una casa quedó aislada y siete personas fueron rescatadas por un helicóptero de Carabineros.

Por su parte, el alcalde de Talagante, Sebastián Rosas, apuntó a la necesidad de “buscar una solución concreta”.

“Esto es una bomba de tiempo”, advirtió, añadiendo que “este campamento está en el río”, con más de 600 viviendas y familias que habitan en el terreno desde hace 10 años.