¿Lluvias para el cierre de Fiestas Patrias?: Pronostican precipitaciones en Santiago para este domingo 20 de septiembre

El cierre del fin de semana de Fiestas Patrias estará marcado por un cambio en las condiciones meteorológicas en la Región Metropolitana. Para este domingo 20 se esperan chubascos débiles y dispersos desde la madrugada y durante parte de la tarde, debido al avance de una banda frontal por la zona central.
De acuerdo con Meteored, las precipitaciones se concentrarían principalmente en sectores del surponiente y oriente de Santiago, aunque también podrían caer algunas gotas en comunas del centro de la capital.
Los acumulados previstos variarían según la zona. En sectores centrales se estiman entre 1 y 5 mm, mientras que en Maipú y otras comunas del poniente podrían registrarse entre 5 y 10 mm. En zonas cordilleranas como San José de Maipo, en tanto, los montos podrían alcanzar entre 20 y 25 mm.
El sistema también estará acompañado por un aumento del viento. Meteored proyecta rachas de entre 80 y 90 km/h en sectores de cordillera y precordillera, mientras que en el surponiente podrían acercarse a los 40 km/h desde la mañana.
El escenario contrasta con las altas temperaturas previstas para este viernes 18. Durante el sábado aumentará la nubosidad y la inestabilidad, antes del ingreso de las precipitaciones del domingo. El pronóstico actualizado para Santiago también mantiene la posibilidad de chubascos durante esa jornada.
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