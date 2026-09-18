Te Deum de Fiestas Patrias: Revisa todos los desvíos y cortes de tránsito en el centro de Santiago

A partir de las 8:00 horas de este viernes comenzaron los cortes y desvíos de tránsito por la celebración del Te Deum ecuménico de este 18 de septiembre, ceremonia que comenzará a las 10:30 horas en la Catedral Metropolitana.

Se trata de una acción de gracias por la patria que se realiza anualmente y donde participan distintas religiones que tienen presencia en Chile.

De acuerdo a lo comunicado por Transporte Informa, la restricción de tránsito se implementará en el perímetro entre la calzada norte de Alameda, Avenida Manuel Rodríguez, Ismael Valdés Vergara y Santa Lucía.

Debido a ello, se recomendó a los automovilistas optar por rutas alternativas, y a los pasajeros de los servicios públicos de transporte preferir el Metro de Santiago.

Los desvíos para vehículos particulares serán los siguientes:

Avenida Independencia hacia el sur: autos deberán desviarse por Avenida Balmaceda hacia el poniente y continuar por Avenida Manuel Rodríguez hacia el sur.

autos deberán desviarse por Avenida Balmaceda hacia el poniente y continuar por Avenida Manuel Rodríguez hacia el sur. Avenida Recoleta hacia el sur: recorrido desviado por Ismael Valdés Vergara hacia el oriente y continuar por Santa Lucía hacia el sur, Carmen hacia el sur, Tarapacá hacia el poniente y San Francisco hacia el sur.

recorrido desviado por Ismael Valdés Vergara hacia el oriente y continuar por Santa Lucía hacia el sur, Carmen hacia el sur, Tarapacá hacia el poniente y San Francisco hacia el sur. Agustinas hacia el oriente: autos deberán desviarse por Avenida Manuel Rodríguez hacia el norte.

autos deberán desviarse por Avenida Manuel Rodríguez hacia el norte. Alameda: recorrido desviado hacia el poniente. Durante la jornada se impedirá realizar virajes hasta llegar a Avenida Manuel Rodríguez.

Revisa el detalle con los desvíos y cortes de tránsito