Identifican una nueva especie de pequeño felino en Bolivia: Es la primera descrita en más de un siglo

(Reuters/CNN) — Un diminuto felino salvaje que habita en el bosque nuboso de Bolivia fue identificado como una especie hasta ahora desconocida. Es la primera vez en más de un siglo que se nombra y describe formalmente una nueva especie de felino vivo.

El felino, llamado tilcayo por las comunidades locales, pertenece a un grupo conocido como gatos tigre, presente en gran parte de Sudamérica. Fue hallado en el exuberante bosque de los Yungas, en Bolivia, una región montañosa cuyos bosques suelen estar cubiertos de nubes y registrar altos niveles de humedad, de acuerdo con los investigadores.

Mide unos 46 centímetros de largo y pesa alrededor de 1,4 kilogramos, por lo que es más pequeño que un gato doméstico promedio.

Los investigadores utilizaron datos genéticos para confirmar que se trata de una nueva especie y le dieron el nombre científico Leopardus tilcayo, conservando su denominación local.

“Su pelaje es marrón claro […] y tiene rosetas de formas irregulares por todo el cuerpo”, dijo Paola Nogales-Ascarrunz, exploradora de National Geographic y una de las autoras del estudio que describe la especie, publicado en la revista Current Biology.

Aún se sabe poco sobre la biología y los hábitos de este felino. Los restos de pequeños roedores hallados en muestras de excrementos sugieren que podrían formar parte de su dieta, mientras que los registros de cámaras trampa indican que podría ser más activo durante la noche, explicó Nogales-Ascarrunz.

Los gatos tigre son especies crípticas, lo que significa que no pueden distinguirse fácilmente solo por su apariencia, afirmó Jonas Lescroart, biólogo evolutivo de la Universidad de Amberes, en Bélgica, y coautor principal del estudio.

Antes se consideraba que los gatos tigre formaban una sola especie, pero estudios genéticos realizados hace décadas apuntaron a la existencia de varias.

“Por el momento, nuestra información se limita a los dos ejemplares vivos que examinamos y a un pequeño número de registros de cámaras trampa”, dijo Lescroart sobre la nueva especie.

Uno de los ejemplares vivos es un macho de 10 años que ahora reside en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, después de haber vivido en la casa de una familia local.

“Un animal diferente”

El felino boliviano despertó el interés de los científicos porque “sus características no coincidían con las descripciones existentes, la mayoría basadas en gatos de Brasil”, dijo Nogales-Ascarrunz.

“Esto nos llevó a preguntarnos: ¿qué gato tigre tenemos realmente en Bolivia?”, añadió.

El equipo analizó el ADN de 38 gatos procedentes de varios países sudamericanos, entre ellos ocho especímenes de museo. El estudio determinó que los gatos tigre son, en realidad, cinco especies genéticamente distintas.

“Nunca esperábamos que este gato tigre boliviano fuera una especie distinta, y nadie lo había propuesto antes como un animal diferente, ya fuera como subespecie o de otra manera”, afirmó Lescroart.

Los análisis genéticos sugieren que el linaje del tilcayo se separó de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

“Cuantas más diferencias presentan en su ADN, más tiempo estimamos que esos linajes han permanecido físicamente separados”, explicó Lescroart. Agregó que, entre los felinos, una separación de esa magnitud suele considerarse suficiente para distinguir especies diferentes.

El equipo también describió una nueva subespecie de gato tigre en los Yungas de Perú. La llamó Leopardus tigrinus antisuyo en honor al Antisuyo, la región del antiguo Imperio inca que abarcaba el territorio donde habita este felino.

La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conocida por sus siglas UICN, clasifica actualmente a los gatos tigre como dos especies vulnerables cuyas poblaciones están disminuyendo.

Los investigadores compartieron sus hallazgos con la UICN, cuya próxima revisión evaluará por separado los cinco linajes. Según Lescroart, esto podría ofrecer una evaluación más precisa del riesgo. Especies como el tilcayo podrían ser consideradas en peligro de extinción al ser evaluadas de manera independiente.

La necesidad de una evaluación más clara es especialmente urgente en los Yungas, uno de los ecosistemas más amenazados de la región.

Los bosques de montaña enfrentan una presión creciente debido a la deforestación, la expansión agrícola, los incendios causados por el ser humano y la minería, señaló Nogales-Ascarrunz.

Restaurar las zonas de bosque dañadas por los incendios, proteger los bosques nativos restantes y mantener la conexión entre los hábitats son prioridades urgentes, añadió.

“Mostrar al público que, incluso en un grupo emblemático como el de los felinos, todavía quedan especies por descubrir, puede transmitir un mensaje importante”, afirmó Eduardo Eizirik, biólogo evolutivo de la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande do Sul, en Brasil, y autor principal del estudio.

“Hay muchas especies aún no descubiertas en el mundo y corren el riesgo de desaparecer antes de que lleguemos a conocerlas”.