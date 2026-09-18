Fiestas Patrias: Presidente Kast encabezó foto oficial junto a ministros y subsecretarios en La Moneda

Este viernes, el presidente José Antonio Kast participó en la tradicional sesión de fotos oficiales con sus ministros, ministras, subsecretarios y subsecretarias en el marco de las Fiestas Patrias.

Se trata de la primera imagen oficial del mandatario junto a sus autoridades durante este 18. La foto con los 22 secretarios de Estado fue tomada en la Plaza de la Constitución.

La fotografía con los subsecretarios se tomó en el Patio de los Cañones.

En la instancia también estuvo presente la primera dama María Pía Adriasola.

En sus redes sociales, Cancillería difundió un mensaje del mandatario a los compatriotas que residen en el extranjero.

“Queridos compatriotas que viven fuera de Chile, los saludo afectuosamente por primera vez como presidente de la República en esta fecha tan importante y que nos une a todos los chilenos, nuestras Fiestas Patrias”, expresó.

Y continuó: “Donde sea que se encuentren, sé que ustedes mantienen vivo el vínculo con Chile, con nuestras tradiciones y la cultura, y que se reúnen para celebrar y recordar el orgullo de ser chilenos”.

“A quienes llevan muchos años fuera de Chile o que están celebrando su primer 18 lejos de la patria, sepan que no están solos, que, a pesar de la distancia, estamos todos unidos por un mismo sentimiento de alegría, fraternidad, patriotismo y esperanza que se traduce en compartir una rica empanada, un buen vino tinto chileno para brindar por nuestra gente”.

Además, manifestó que “cada uno de ustedes es un embajador de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestros valores, mostrando lo mejor de los chilenos; artistas, científicos, trabajadores, deportistas, estudiantes, emprendedores y tantos otros que son un ejemplo de esfuerzo y resiliencia, dejando en alto la imagen de Chile día tras día. Sepan que seguimos trabajando para ustedes, para sacar adelante nuestro país y para avanzar juntos hacia ese futuro esplendor del que nos habla nuestro himno nacional”.

“Les deseo unas lindas y felices Fiestas Patrias, siempre con Chile en el corazón. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Chile”, terminó el mensaje del presidente.