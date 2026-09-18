Primer balance carretero de Fiestas Patrias: Carabineros informa 3 fallecidos por accidentes de tránsito y 52 detenidos

En un primer balance por Fiestas Patrias, Carabineros informó que se han registrado tres muertes por accidentes de tránsito.

Hay “tres personas fallecidas durante este fin de semana en Fiestas Patrias, en la Región Metropolitana, en la Región de Los Ríos y en La Araucanía, correspondiendo a un atropello y dos choques a nivel nacional”, dijo el general Víctor Vielma, jefe de la Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

El general agregó que hasta ahora han salido 154.466 vehículos desde la RM y se han fiscalizado a 16.468 mil.

También se han realizado 4.653 exámenes de alcotest y 112 narcotest, con un total de 52 detenidos a nivel nacional.

De esos 52, 32 están relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y 17 asociados al consumo de droga por parte de los conductores.

Se han reportado 13 siniestros de tránsito y se han cursado más de 245 infracciones.

La autoridad policial indicó que se proyectaba la salida de alrededor de 400 mil vehículos desde la Región Metropolitana durante este fin de semana largo; sin embargo, “salió un 7% menos, es decir, aproximadamente 12.000 vehículos menos”.

Con todo, reiteró el llamado a la ciudadanía a celebrar las Fiestas Patrias con responsabilidad y con autocuidado “para no seguir aumentando estas lamentables cifras”.