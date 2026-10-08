¿Lluvias durante el fin de semana largo?: Revisa qué días llegarían las precipitaciones a Santiago

Tras una semana con lluvias intermitentes, se espera que para este fin de semana largo vuelvan las precipitaciones en Santiago.

Al menos así lo anuncia Meteored. De acuerdo con los pronósticos de los modelos europeo (ECMWF) y estadounidense (GFS), la inestabilidad climática podría disminuir para este 9 de octubre, en que se mantendrían las ráfagas de viento y un clima favorecedor para chubascos débiles.

Por lo que se espera que el sábado 10 tenga un clima estable, en donde las mínimas alcanzarían los 8 °C y las máximas podrían llegar hasta los 21 °C.

El tiempo para los días festivos

Para el domingo 11 se espera también una estabilidad meteorológica. No obstante, existe la probabilidad de la caída de precipitaciones: “Las últimas actualizaciones del modelo GFS muestran probabilidad de chubascos durante la tarde, principalmente hacia el sector oriente y la precordillera metropolitana”, según consignó el medio citado.

Las precipitaciones llegarían también para el lunes 12 de octubre, “cuando la aproximación de un sistema frontal y la influencia de una vaguada en altura podrían favorecer nuevamente la inestabilidad atmosférica sobre la zona central”, para distintos sectores de Santiago.

Advierten que las precipitaciones serían menos abundantes que las caídas durante la semana, aunque todavía el pronóstico es incierto y se aclararía al acercarse el fin de semana.