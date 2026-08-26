Lluvia en Santiago este miércoles: A qué hora se espera el peak de las precipitaciones

Las lluvias continuarán durante este miércoles 26 de agosto en Santiago, tras una noche y madrugada marcadas por precipitaciones en distintos puntos de la Región Metropolitana.

El sistema frontal seguirá presente durante la jornada, aunque con variaciones en la intensidad y distribución de las lluvias dependiendo del sector de la capital.

Durante la mañana se esperan precipitaciones más débiles e intermitentes, mientras que las proyecciones apuntan a que la actividad aumentará a medida que avance la tarde.

¿A qué hora será el peak de lluvia en Santiago?

De acuerdo con la proyección horaria de AccuWeather, los chubascos comenzarían a intensificarse después del mediodía y el período de mayor actividad se concentraría desde aproximadamente las 18:00 horas y durante la noche.

De esta forma, el horario de regreso desde trabajos y establecimientos educacionales podría coincidir con las condiciones más adversas de la jornada.

El pronóstico meteorológico contempla además temperaturas más bajas que las registradas durante el martes, en una jornada que se mantendrá mayormente nublada.

¿Cuánto podría llover?

Según el pronóstico citado para la jornada, durante la tarde y noche podrían acumularse entre 8 y 12 milímetros de agua en sectores de la Región Metropolitana.

La cantidad efectiva de precipitaciones puede variar dentro de Santiago, especialmente entre las comunas del sector poniente, el centro de la capital y las zonas cercanas a la precordillera