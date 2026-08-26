Tras incautación de millones de dosis de fentanilo: EE. UU. y Canadá emiten alerta de seguridad para Mexicali

(CNN Español) — Las autoridades de Estados Unidos y Canadá hicieron un llamado a sus ciudadanos para que eviten asistir a edificios de gobierno en Mexicali, en el estado mexicano de Baja California —ubicado en la frontera con EE. UU.— y a buscar refugio en caso de un incidente debido a una “posible amenaza” de seguridad en esa ciudad.

La Embajada de EE. UU. en México informó el lunes en una alerta de seguridad que las actividades del gobierno estadounidense en Mexicali quedaban suspendidas para este martes “debido a información sobre amenazas”.

“Alertamos a los ciudadanos estadounidenses sobre esta posible amenaza”, agregó la dependencia de EE. UU. en la alerta, en la que además instó a sus connacionales a mantenerse actualizados y atentos sobre la situación en Mexicali, y a seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas en el terreno.

En sintonía con la alerta estadounidense, el Gobierno de Canadá pidió este martes evitar los edificios gubernamentales en Mexicali y buscar refugio si es necesario.

Ambas alertas llegan unos días después de que las fuerzas de seguridad mexicanas realizaran un operativo en un inmueble en Mexicali “vinculado con el grupo delictivo conocido como ‘Los Rusos’”, dijo Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad de México, la semana pasada.

De acuerdo con el medio especializado Insight Crime, Los Rusos son un grupo armado del Cartel de Sinaloa vinculado a la facción de Los Mayos, que mantiene un violento enfrentamiento con la facción de Los Chapitos desde 2024, año en que Ismael “Mayo” Zambada fue detenido para enfrentar la justicia en Estados Unidos.

El Mayo Zambada y Joaquín “Chapo” Guzmán (que cumple cadena perpetua en EE. UU. desde 2019) son fundadores del Cartel de Sinaloa, pero las facciones nombradas en su honor comenzaron una rivalidad por el control de la organización tras la ausencia de sus líderes.

Los Rusos, agrega Insight Crime, mantienen control estricto sobre la venta de fentanilo y ostentan un “monopolio estructurado” de distribución de drogas en Mexicali, situada en la frontera con Calexico, California, lo que les da una ventaja estratégica para su entrada a EE. UU.

El operativo de la semana pasada —que incluyó la colaboración de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mediante el intercambio de información con México— resultó en la incautación de más de cuatro millones de dosis de fentanilo, un arma de fuego y vehículos.

“La cooperación internacional, acompañada de investigación y capacidad operativa de las instituciones mexicanas, permite traducir información en resultados concretos contra las organizaciones criminales y sus estructuras logísticas”, añadió García Harfuch.

No está claro si la alerta de seguridad de EE. UU. y Canadá está relacionada con estos hechos. Medios locales reportaron que la DEA habría recibido información de posibles ataques contra edificios gubernamentales en Mexicali que serían llevados a cabo por Los Rusos tras la incautación de la semana pasada. CNN consultó a la DEA para conocer detalles adicionales y está en espera de respuesta.

CNN también preguntó al Departamento de Estado de EE. UU. si esta situación habría sido el detonante para emitir su alerta de seguridad. Washington no respondió directamente a la consulta, y dijo que la mayor prioridad del Gobierno de Donald Trump es la seguridad de los estadounidenses.

El Departamento de Estado recordó que “la alerta de viaje para el estado de Baja California, en México, se mantiene en el nivel 3: reconsiderar el viaje debido al terrorismo, la delincuencia y los secuestros”.

Qué dijo el Gobierno de México

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que la alerta de seguridad de Estados Unidos fue emitida con base en “información de sus propias agencias”.

“La gobernadora (de Baja California, Marina del Pilar) dijo que estaba pendiente de lo que ocurriera en Mexicali y el Gabinete de Seguridad también mencionó que iban a estar pendientes. No hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente estar atentos y con vigilancia”, declaró Sheinbaum en su conferencia matutina.

Más tarde, el Gabinete de Seguridad de México informó que no han identificado ningún “riesgo específico o inminente para la población” en Mexicali tras la alerta estadounidense, aunque se reforzó la seguridad “como medida preventiva”.

“A través de los mecanismos institucionales de cooperación, se mantiene el intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos para verificar y atender oportunamente cualquier indicio relacionado con esta alerta. Como medida preventiva, las autoridades federales, estatales y municipales reforzaron las acciones de patrullaje y vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali”, detalló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

Previamente, Del Pilar escribió en X que se mantenían activos y reforzados los operativos de seguridad en Mexicali.

“Las acciones de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente para proteger la tranquilidad de las familias mexicalenses”, añadió la gobernadora de Baja California.