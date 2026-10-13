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Lluvia, granizos y tormentas eléctricas en la RM: Revisa los registros del sistema frontal

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Este martes se han desarrollado tormentas eléctricas, lluvias y caída de granizos en diversas zonas de la Región Metropolitana, en medio de las condiciones meteorológicas que afectan a la capital.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) decretó alerta roja.

Las precipitaciones se presentan con distinta intensidad en varios sectores de la región, donde se reportan principalmente granizadas y tormentas eléctricas.

En redes sociales, usuarios han compartido videos y fotografías de las precipitaciones y de los rayos que se observan en distintos puntos de la capital.

 


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