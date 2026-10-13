Lluvia, granizos y tormentas eléctricas en la RM: Revisa los registros del sistema frontal

Este martes se han desarrollado tormentas eléctricas, lluvias y caída de granizos en diversas zonas de la Región Metropolitana, en medio de las condiciones meteorológicas que afectan a la capital.

Ante este escenario, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) decretó alerta roja.

Las precipitaciones se presentan con distinta intensidad en varios sectores de la región, donde se reportan principalmente granizadas y tormentas eléctricas.

En redes sociales, usuarios han compartido videos y fotografías de las precipitaciones y de los rayos que se observan en distintos puntos de la capital.

ESTÁ PASANDO – RM ⚠️ Así se registró la caída de intenso granizo desde el Costanera Center, comuna de Providencia. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/RPyfKbpkc0 — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 13, 2026

ATENCIÓN (16:26) a alta acumulación de agua en Ricardo Lyon con Eliodoro Yáñez, debido a intensa lluvia a la hora. Si no es estrictamente necesario no circule por este sector #Providencia https://t.co/7CCPdvB8qo — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 13, 2026

#granizos #Santiago #tormenta #apocaliptico https://t.co/h0diQ4Gqiy — yennyfer vidal (@yvidalfer) October 13, 2026

Así quedó la esquina de calle República con gay De dónde salió este río!? 🫪

#tormenta #granizos https://t.co/JTrIdHxm4f — Inna-Z 🐆💚 (@zmsickmarvel) October 13, 2026

#tormenta #granizos #santiago https://t.co/J6TCOLMLUc — yennyfer vidal (@yvidalfer) October 13, 2026

Avenida Irarrázaval colapsada con la lluvia.

El torrente de agua casi se lleva a un motorista

#Emergencia

#Ñuñoa

#Diluvio

@MuniNunoa https://t.co/pb2r9aSs8m — Y S M. (@MONTI_MVG) October 13, 2026





🇨🇱 AHORA | Lluvia extrema en La Granja, Santiago de Chile. (Agosto 13, 2026). https://t.co/NZYRmybf1L — Climagram (@deZabedrosky) October 13, 2026

“Pequeña” lluvia en Providencia https://t.co/8hz7a5RwJ0 — Chris Winkl (@Winklmeier) October 13, 2026

Desde el museo de la memoria y derechos humanos… tormenta de aquellas #santiago #lluvia #granizos @biobio https://t.co/mjWlLrBHOH — Juan Fco. Torres Vargas (@jotaefetorresv) October 13, 2026

Granizos y tormenta eléctrica ⛈️ ❄️

📍Providencia, Stgo. https://t.co/kjQeDjy8SV — Manu Palominos Malbrán (@manupalominos) October 13, 2026

Granizos en #Providencia @Sepulinares @reddeemergencia @RNE_Alpha_8 @nimbusmeteorol @NodoRiesgo https://t.co/Ydr7z0zLkC — Alejandro Alegria 🌴 (@alegriagonzaa) October 13, 2026