Llegó al Aeropuerto de Santiago nueva camada de cachorros detectores para trabajar junto a Aduanas

Los perritos tienen entre 5 y 7 meses y realizaron esta jornada un entrenamiento en un entorno operativo real, para así adecuarse a las condiciones en las que trabajarán como detectores.

El Servicio Nacional de Aduanas comenzó el programa de estimulación neurosensorial, olfativa y propioceptiva temprana para la nueva camada de nueve cachorros que se forma en la Escuela de Adiestramiento Canino (EAC) de Los Andes, que se ha consolidado como centro público especializado del país en detección canina aplicada a la fiscalización.

En la instancia, realizada en el Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago, estuvieron presentes la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quienes acompañaron la primera incursión de los canes en el recinto aéreo.

Aduanas también anunció la incorporación de una nueza raza al plantel labrador, el braco alemán de pelo corto.

Esto se debe a una estrategia de “diversificación genética y funcional que impulsa la EAC para robustecer el rendimiento, la versatilidad y la sustentabilidad operativa de los canes detectores, sumando atributos de resistencia, adaptabilidad y estabilidad conductual, además de un olfato altamente desarrollado”, explicaron desde la institución.

Con la llegada del nuevo ejemplar, además, se mejoran los procesos de selección y asignación de binomios, y para los guías caninos “implica herramientas técnicas más diversas y la posibilidad de trabajar con perros capaces de desempeñarse tanto en espacios confinados como en áreas rurales o de gran extensión, reforzando el apoyo operativo en pasos fronterizos, aeropuertos, puertos y zonas logísticas a lo largo del país”.​

Los nueve cachorros, que tienen entre 5 y 7 meses, hicieron sus primeras prácticas en un entorno operativo real, para que puedan familiarizarse con estímulos, superficies, sonidos, vibraciones, olores y dinámicas propias del trabajo de Aduanas y del funcionamiento del terminal aéreo.

Según señaló Aduanas, los canes “han ampliado su especialización, sumando entrenamiento específico para detectar dinero en efectivo —particularmente dólares— oculto en equipaje, carga o vehículos. Esta capacidad es hoy un componente crítico en la fiscalización de flujos ilícitos asociados al crimen organizado y al lavado de activos, integrando el trabajo de los binomios a la desarticulación de rutas del narcotráfico y otras economías ilegales.”​

Actualmente, el Servicio Nacional de Aduanas tiene 23 binomios guía-can detector, que están distribuidos en 8 aduanas en todo Chile. Los perros tienen capacidad de 11 aromas: marihuana, cocaína, MDMA, LSD, metanfetamina, heroína, fentanilo, pólvora, tabaco, armas y divisas.