Así fue la llegada del Presidente Gabriel Boric a su local de votación en Punta Arenas

El mandatario pasó 39 segundos en la cámara secreta y salió para depositar su voto en la urna, antes de dirigirse al gimnasio del liceo para conversar con la prensa.

El Presidente Gabriel Boric llegó esta mañana al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas, para emitir su voto en la primera vuelta presidencial.

A las 09:10 horas, bajo un cielo despejado, con 8°C y su hija Violeta en coche, el mandatario saludó a vecinos que lo esperaban a las afueras del recinto, una escena que se ha repetido en anteriores procesos electorales durante su gestión.

Además de su hija, Boric vino con sus dos padres, y su pareja Paula Carrasco.

Boric sufragó en la mesa 235 y permaneció 39 segundos en la cámara secreta. Luego depositó su voto en la urna y se dirigió al gimnasio del establecimiento para entregar declaraciones a la prensa.

En las elecciones anteriores, el Presidente había tardado 56 segundos en completar su voto, sin embargo, aquella vez además de llevar a su hija, debió marcar papeletas para diputado y presidente, lo que explicaría el tiempo adicional.

Esta es la última jornada de votación de Gabriel Boric como presidente en este periodo. En las próximas municipales lo hará en calidad de ciudadano.