Así fue la llegada del Presidente Gabriel Boric a su local de votación en Punta Arenas

El mandatario pasó 65 segundos en la cámara secreta y salió para depositar su voto en la urna, antes de dirigirse al gimnasio del liceo para conversar con la prensa.

El Presidente Gabriel Boric llegó esta mañana al Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas, para emitir su voto en la primera vuelta presidencial.

Con 8°C y su hija Violeta en brazos, el mandatario saludó a vecinos que lo esperaban a las afueras del recinto, una escena que se ha repetido en anteriores procesos electorales durante su gestión.

Boric sufragó en la mesa 235 y permaneció 65 segundos en la cámara secreta. Luego depositó su voto en la urna y se dirigió al gimnasio del establecimiento para entregar declaraciones a la prensa.

En las elecciones anteriores, el Presidente había tardado 38 segundos en completar su voto. Esta vez, además de llevar a su hija, debió marcar papeletas para diputado y presidente, lo que explicaría el tiempo adicional.

