Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

El mundo cada vez cambia más rápido y CNN Chile no se queda atrás. Actualmente, el mundo vive un rápido crecimiento tecnológico y de la inteligencia artificial.

Para ello, un equipo técnico especializado de nuestro canal, en conjunto con expertos de Atera Media, se adentró en el universo de la Inteligencia Artificial para buscar nuevas formas de comunicar.

Y es así como nació CNN Chile On Time, un nuevo sistema de información que se basa en la utilización de la voz de nuestra reconocida periodista y conductora de CNN Chile Radio, Trinidad Barros.

De esta manera, CNN Chile busca acompañar a nuestros usuarios en todo momento y en cualquier lugar. Además de potenciar sus habilidades y herramientas para seguir entregando información oportuna y de calidad.

CNN Chile busca potenciar el uso de la Inteligencia Artificial, pero siempre de manera responsable, para ayudar a quienes necesiten informarse día a día y estar al tanto de todo el acontecer nacional e internacional.