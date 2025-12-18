Supergripe: Llega a Chile el subclado K de influenza A(H3N2) y Minsal entrega guía de precauciones

El Minsal confirmó la presencia de esta variante genética, anticipada por la vigilancia mundial, mientras los casos respiratorios mantienen una tendencia a la baja en el país.

El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en Chile. El hallazgo, esperado por el comportamiento global del virus, se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza a nivel nacional.

Las autoridades enfatizaron que esta variante de supergripe no representa un virus nuevo y que la vacuna de 2025 continúa entregando protección frente a cuadros graves.

🔴[COMUNICADO] Minsal confirma detección de subclado K de influenza A(H3N2) en Chile El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informa la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. Este hallazgo era esperado dado… pic.twitter.com/QRmTdNRzAs — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 18, 2025

Medidas de precaución esenciales

El Minsal reiteró el llamado urgente a la vacunación en grupos de riesgo: adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud.

Como medidas preventivas básicas, la cartera sanitaria recomienda el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria (al toser o estornudar), permanecer en casa con síntomas respiratorios y consultar ante señales de gravedad. Hasta la fecha, el subclado K no generó un aumento en la gravedad clínica ni en las hospitalizaciones asociadas a influenza.