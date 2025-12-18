Supergripe: Llega a Chile el subclado K de influenza A(H3N2) y Minsal entrega guía de precauciones

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
El Minsal confirmó la presencia de esta variante genética, anticipada por la vigilancia mundial, mientras los casos respiratorios mantienen una tendencia a la baja en el país.
El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en Chile. El hallazgo, esperado por el comportamiento global del virus, se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza a nivel nacional.
Las autoridades enfatizaron que esta variante de supergripe no representa un virus nuevo y que la vacuna de 2025 continúa entregando protección frente a cuadros graves.
🔴[COMUNICADO] Minsal confirma detección de subclado K de influenza A(H3N2) en Chile
El Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informa la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. Este hallazgo era esperado dado… pic.twitter.com/QRmTdNRzAs
El Minsal reiteró el llamado urgente a la vacunación en grupos de riesgo: adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre 6 meses y 5 años y trabajadores de la salud.
Como medidas preventivas básicas, la cartera sanitaria recomienda el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria (al toser o estornudar), permanecer en casa con síntomas respiratorios y consultar ante señales de gravedad. Hasta la fecha, el subclado K no generó un aumento en la gravedad clínica ni en las hospitalizaciones asociadas a influenza.
