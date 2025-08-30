Libertad vigilada y trabajos comunitarios: Las penas menores que enfrentó Kevin Olguín, “Baby Bandito”, antes de su violento final

El delincuente, vinculado al “robo del siglo”, acumuló un amplio prontuario en Chile, pero recibió sanciones menores en la justicia. Su violenta muerte, acribillado junto a su pareja, abrió cuestionamientos sobre las condenas que enfrentó en vida.

La noche del viernes, un ataque armado en Cerro Navia terminó con la vida de Kevin Olguín Sepúlveda, conocido como Baby Bandito por su participación en el “robo del siglo” de 2014, donde una banda sustrajo más de 6 mil millones de pesos desde el Aeropuerto de Santiago.

El crimen, que inspiró una serie de Netflix, vuelve a poner en debate el historial delictual de Olguín y las penas menores que recibió en la justicia chilena.

Según datos consignados por La Tercera, tras ser extraditado desde Europa, Olguín estuvo apenas siete meses en prisión preventiva y fue condenado a cuatro años de libertad vigilada por el millonario robo, condena que finalmente no se cumplió como cárcel efectiva, ya que volvió a quedar inubicable.

A lo largo de los años sumó nuevas causas: en 2017 fue acusado de participar en un portonazo a un conductor de televisión; en 2018 fue detenido, pero permaneció en libertad hasta 2021, cuando fue vinculado al robo de un camión. Por este último hecho solo recibió como sanción 81 horas de servicio comunitario.

Este prontuario, marcado por penas bajas en relación con la gravedad de los delitos, contrasta con la violencia de su muerte.

De acuerdo con la Fiscalía ECOH, Olguín viajaba en un BMW junto a su pareja cuando fueron interceptados en pasaje Los Aromos. El vehículo recibió más de 20 disparos y terminó estrellado contra un árbol. Ambos murieron en el lugar tras ser acribillados.

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga el caso bajo la hipótesis de un ataque dirigido específicamente contra Olguín, quien pese a ser un delincuente conocido internacionalmente, cumplió la mayor parte de sus condenas en libertad.