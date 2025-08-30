Kevin Olguín, alias “Baby Bandito”, murió acribillado junto a su pareja en Cerro Navia

El automóvil recibió al menos 20 disparos, lo que provocó que el conductor perdiera el control e impactara contra un árbol.

Un violento ataque armado en Cerro Navia dejó dos personas fallecidas la noche del viernes, entre ellas Kevin Olguín Sepúlveda, más conocido como “Baby Bandito” por su vinculación al “robo del siglo” de 2014, delito que inspiró la serie de Netflix del mismo nombre.

Según confirmó el fiscal Fernando Anais, de la Fiscalía ECOH, Olguín viajaba en un vehículo BMW junto a una mujer de 25 años cuando fueron interceptados en la calle Los Aromos.

El automóvil recibió al menos 20 disparos, lo que provocó que el conductor perdiera el control e impactara contra un árbol. Ambas víctimas murieron en el lugar producto de múltiples heridas balísticas.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación. Entre las primeras diligencias se incluye la revisión de cámaras de seguridad para determinar la dinámica del ataque.

Olguín, de 32 años, fue extraditado desde Europa en 2016 tras ser identificado como uno de los integrantes de la banda “Los Carniceros”, grupo que participó en el millonario robo en el Aeropuerto de Santiago, donde sustrajeron más de 6.000 millones de pesos.