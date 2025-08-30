País policial

Kevin Olguín, alias “Baby Bandito”, murió acribillado junto a su pareja en Cerro Navia

Por CNN Chile

30.08.2025 / 09:11

{alt}

El automóvil recibió al menos 20 disparos, lo que provocó que el conductor perdiera el control e impactara contra un árbol.

Un violento ataque armado en Cerro Navia dejó dos personas fallecidas la noche del viernes, entre ellas Kevin Olguín Sepúlveda, más conocido como “Baby Bandito” por su vinculación al “robo del siglo” de 2014, delito que inspiró la serie de Netflix del mismo nombre.

Según confirmó el fiscal Fernando Anais, de la Fiscalía ECOH, Olguín viajaba en un vehículo BMW junto a una mujer de 25 años cuando fueron interceptados en la calle Los Aromos.

El automóvil recibió al menos 20 disparos, lo que provocó que el conductor perdiera el control e impactara contra un árbol. Ambas víctimas murieron en el lugar producto de múltiples heridas balísticas.

La Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de la investigación. Entre las primeras diligencias se incluye la revisión de cámaras de seguridad para determinar la dinámica del ataque.

Olguín, de 32 años, fue extraditado desde Europa en 2016 tras ser identificado como uno de los integrantes de la banda “Los Carniceros”, grupo que participó en el millonario robo en el Aeropuerto de Santiago, donde sustrajeron más de 6.000 millones de pesos.

DESTACAMOS

Cultura La guía definitiva de panoramas culturales durante septiembre 2025 en Santiago

LO ÚLTIMO

País Panel Ciudadano: Kast se mantiene primero en intención de voto, Jara baja un punto, pero supera por 10 a Matthei
Kaiser desdramatiza candidatura de su hermana Vanessa: "Que yo participe de la política no inhabilita a toda mi familia"
Un fármaco común para el infarto no funciona y podría aumentar el riesgo de muerte en algunas mujeres, según nuevos estudios
Libertad vigilada y trabajos comunitarios: Las penas menores que enfrentó Kevin Olguín, “Baby Bandito”, antes de su violento final
Guillermo del Toro: "No me asusta la inteligencia artificial, sino la estupidez natural"
Kevin Olguín, alias “Baby Bandito”, murió acribillado junto a su pareja en Cerro Navia