“Ley Toretto 2.0” avanza al Senado: Las claves del proyecto que busca suspender provisoriamente la licencia por conducción temeraria

Durante este martes, la denominada “Ley Toretto 2.0” avanzó a segundo trámite luego de que la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados respaldara la iniciativa que amplía la procedencia de la suspensión provisoria de la licencia de conducir durante la investigación de delitos viales que contemplen esta sanción como pena principal o accesoria.

En concreto, la iniciativa, que ahora pasará a discusión en el Senado, busca modificar la Ley de Tránsito con el objetivo de ampliar los supuestos en que procede la suspensión provisoria de la licencia de conducir.

Para ello, el proyecto establece que el tribunal deberá decretar la suspensión provisoria de la licencia desde la audiencia de control de detención, a solicitud del fiscal, el querellante o la víctima. No obstante, el juez podrá rechazar la medida mediante una resolución fundada cuando estime que esta no resulta necesaria o proporcional, según las circunstancias del caso.

El origen de este proyecto de ley

La iniciativa fue propuesta por el diputado del Frente Amplio (FA) Ignacio Achurra y cuenta con la firma de las parlamentarias Nathalie Castillo (PC), Marcela Hernando (PR), Natalia Romero (UDI) y Constanza Schönhaut (FA), además de los diputados Francisco Crisóstomo (PS), René Manuel García (RN), Fabián Ossandón (PDG) y Patricio Pinilla (DC).

El proyecto surgió luego de un caso ocurrido en junio, cuando un conductor fue sorprendido manejando a 264 km/h por la autopista Costanera Norte, en un tramo cuya velocidad máxima permitida era de 100 km/h.

Pese a los antecedentes previos del imputado, el tribunal no decretó la suspensión de su licencia de conducir. Esto, debido a que la normativa vigente solo contempla expresamente esta medida cautelar para conductas como la conducción en estado de ebriedad.

“Eso nos motivó a convocar a un grupo de diputados para llevar adelante el proyecto Ley Toretto 2.0, que es un proyecto muy sencillo y que permite que los jueces le impongan la retención de licencia de conducir a quienes cometan delitos, ya no solo lo que está actualmente en la ley, que es por estar bajo influencia del alcohol o de consumo de psicotrópicos o drogas, sino que también a quienes cometan el delito de conducción temeraria.

Con esto, se permite sacar de circulación, sacar de la calle, a personas que creen que las carreteras son pistas de competición, poniendo en riesgo tanto su vida como la de las demás personas, peatones y conductores. Nos sentimos muy satisfechos de que este proyecto se haya aprobado de manera absolutamente transversal, unánime”, explicó el diputado Ignacio Achurra.