“Ley Duque”: Cámara aprueba proyecto que permite ausentarse del trabajo por la muerte de una mascota

El proyecto de ley fue aprobado por 109 votos a favor y siete en contra, principalmente de parlamentarios del Partido Republicano y con un voto de una diputada de la UDI. La iniciativa ahora pasará al Senado para continuar su tramitación.

Durante la tarde de este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su primer trámite constitucional el proyecto de ley que otorga a los trabajadores un día de permiso en caso de fallecimiento de sus mascotas o animales de compañía.

La iniciativa fue respaldada por 109 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones.

Entre los parlamentarios que rechazaron la propuesta se encuentran Cristián Araya, Benjamín Moreno, Luis Sánchez, Juan Irarrázaval y Agustín Romero (todos del Partido Republicano), además de Harry Jürgensen (independiente) y Flor Weisse (UDI).

En tanto, entre quienes se abstuvieron figuran Gonzalo de la Carrera, Leonidas Romero y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), Jorge Durán (RN), Juan Fuenzalida (UDI) y Paula Labra (independiente- bancada RN).

✅ APROBADO | La Cámara aprueba el proyecto que extiende el permiso laboral a trabajadores, en caso de muerte de una mascota o animal de compañía. Pasa al Senado. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 3, 2025

“Ley Duque”: ¿En qué consiste el proyecto?

La iniciativa fue inspirada por un caso que conmovió a la opinión pública el 8 de abril de 2024, cuando el periodista José Antonio Neme compartió su dolor por la muerte de su perro Duque y realizó un llamado al Congreso a legislar sobre este tema.

El texto aprobado, que ahora pasa al Senado para su segundo trámite constitucional, modifica el Código del Trabajo para establecer un día de permiso laboral remunerado en caso de fallecimiento de una mascota o animal de compañía.

Sin embargo, el proyecto también establece que el trabajador deberá devolver la jornada dentro de los 90 días siguientes al uso del permiso.

Además, solo podrán acceder a este beneficio quienes figuren como dueños del animal en el Registro Nacional de Mascotas. Para hacer uso del permiso, el trabajador deberá avisar a su empleador y presentar la documentación que acredite el fallecimiento del animal, pudiendo utilizarlo dentro de los cinco días siguientes al hecho.