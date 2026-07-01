Ley Cenabast permite ahorrar 90% en medicamentos: ¿Cómo saber si una farmacia está adherida?

Esta semana el Ministerio de Salud (Minsal) lanzó una campaña para visibilizar los beneficios de la Ley Cenabast, que permite ahorrar un 90% en el precio de medicamentos en farmacias adheridas.

La ley 21.198 autoriza a la Central de Abastecimiento la intermediación de medicamentos a almacenes farmacéuticos, farmacias privadas y organizaciones sin fines de lucro, determinando un precio máximo de venta a la población. Esto, con el objetivo de asegurar que los usuarios paguen un precio justo por los remedios.

Según cifras del Minsal, hay más de 1.700 farmacias independientes y locales de Salcobrand que están adheridos a la normativa, permitiendo que “las personas accedan a un listado de 425 medicamentos con ahorro en su valor que puede llegar hasta el 90%”.

La ministra de Salud, May Chomali, destacó que la ley “no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población. Estos medicamentos son todos de calidad. Lo importante es que esto beneficia a aquellas personas que, por algún motivo, deben comprar medicamentos y que, incluso, hay algunos que podemos encontrar hasta un 90% más baratos que en otras farmacias”.

La autoridad también comentó que, en el marco de la Campaña de Invierno 2026, se reforzó el abastecimiento de 32 fármacos de uso frecuente en el tratamiento de enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal, como antitusivos, antialérgicos, analgésicos, inhaladores y medicamentos de uso crónico, cuyo ahorro varía entre el 28% y el 82%.

Por su parte, el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, dijo que actualmente hay 1.300 farmacias independientes, 480 sucursales de Salcobrand adheridas y “queremos crecer en regiones, queremos crecer en todo Chile”.

“Ya estamos en Juan Fernández, en Rapa Nui, en la Patagonia y queremos llegar a más lugares para que, realmente, el acceso a medicamentos más económicos y que cuide el bolsillo de las familias sea más accesible y todos tengan medicamentos de alta calidad”, agregó.

Las farmacias adheridas a la normativa tienen un sello visible en sus fachadas. También se encuentran disponibles en el sitio web www.remediosbaratos.cl y se puede revisar haciendo click aquí. o llamando a Salud Responde al 600 360 7777.