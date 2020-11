La última encuesta Cadem, realizada entre el miércoles 28 y el viernes 30 de octubre, analizó los distintos escenarios que podrían presentarse en la próxima elección presidencial, considerando que los alcaldes de Las Condes, Joaquín Lavín (6%), y de Recoleta, Daniel Jadue (6%), son quienes lideran las preferencias espontáneas.

El sondeo, publicado este lunes, muestra que el candidato más competitivo sería Lavín, quien al enfrentarse a Jadue le saca una delantera de 33% vs 28%. Algo similar ocurre con la ex candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez (34% vs 31%).

Por su parte, Jadue se impone frente a todos los candidatos de derecha, excepto ante Lavín y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (29% vs 32%).

En cuanto a expectativas, 12% cree que Lavín será el próximo presidente de Chile, seguido por el jefe comunal de Recoleta (7%).

Por otro lado, la aprobación del presidente Sebastián Piñera se ubicó en 17% y su desaprobación en 72%.

Tras el plebiscito, 38% piensa que Chile va por buen camino, el nivel más alto desde la crisis social de octubre de 2019.