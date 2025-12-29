Carmona: Si quieren relacionar al PC “con faltas a la contribución de la convivencia democrática, lea nuestra historia”

El presidente del Partido Comunista habló con CNN Chile sobre lo expresado tras el comité central del partido, donde hablan de ser "articuladores" en las movilizaciones sociales.

La síntesis que realizó el Partido Comunista en su X Pleno del Comité Central generó polémica a raíz de lo que expresa sobre “articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses”, algo que ha sido calificado como una forma de incitar protestas durante la administración de José Antonio Kast.

Ante las críticas, el propio presidente del PC, Lautaro Carmona, comentó que no entraría “en ese juego” de las polémicas públicas, señalando que estos cuestionamientos son “una provocación dirigida a afectar la influencia, la importancia y la incidencia histórica” del partido.

Esta jornada Carmona ahondó en sus dichos y la propia resolución del Comité Central. En diálogo con CNN Chile, el presidente del PC afirmó que le “llama la atención” la reacción del mundo político sobre lo planteado desde el partido, pues a su juicio no es el PC el convocador de movilizaciones -ejemplificando con el 8M o el primero de mayo-, pues estas anteceden al partido.

En ese sentido, destacó que el PC no responsabiliza a la ciudadanía por el resultado electoral y la derrota de su candidata presidencial, sino que lo asume como un error de este y todos los partidos que estuvieron detrás de Jeannette Jara. “Hay que tomar muy en cuenta lo que esa gente tiene por espectativa en forma legítima, en forma sana, en donde el mensaje de Kast entró y penetró mucho más que el nuestro”, dijo Carmona.

Al ser consultado sobre lo que busca expresar el documento al plantear al PC como “articulador” de la movilización social, el presidente del partido aseguró: “El Partido Comunista nunca ha convocado, hay otro desconocimiento. El Partido Comunista tiene como mirada referido a los movimientos sociales, y particularmente el movimiento sindical, ellos son autónomos e independientes de los gobiernos, de las religiones, de los empresarios, de los partidos políticos. Ese es el concepto de lo que es para nosotros el movimiento social y sindical en particular”.

“Si al Partido Comunista lo quieren, con esto, relacionar con faltas a la contribución de la convivencia democrática, lea nuestra historia. En junio cumplimos 114 años. Y a cambio de eso qué tenemos, relegaciones, expulsiones, cárcel, exterminio, dictadura, campos de concentración, desaparecidos. Y nada por la contraparte”, agregó.

Además, sobre las críticas desde la derecha sobre que al PC no le gustaría cuando gobiernan desde ese sector, Carmona recordó lo ocurrido durante la dictadura cívico militar por 17 años.