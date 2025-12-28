Lautaro Carmona (PC) responde a críticas por llamado a movilización: “No vamos a entrar en ese juego”

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, respondió a las críticas por una presunta utilización de espacios sociales para “desestabilizar” al gobierno entrante y afirmó: “No vamos a entrar en ese juego, porque tenemos suficiente titularidad y expresión para que hable por sí misma”.

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a las críticas surgidas tras los planteamientos contenidos en un documento del Comité Central de la colectividad luego de la derrota electoral.

En ese contexto, sostuvo en Radio Nuevo Mundo que, desde una perspectiva histórica, tanto el movimiento social como el sindical “tienen vida propia” para el PC.

Respecto de los cuestionamientos por una eventual utilización de espacios sociales para “desestabilizar” al gobierno entrante, afirmó que se trata de “una provocación dirigida a afectar la influencia, la importancia y la incidencia histórica que tiene el Partido Comunista, en la cual nosotros no vamos a caer”.

Y enfatizó: “No vamos a entrar en ese juego, porque tenemos suficiente titularidad, suficiente expresión para que hable por sí misma, y eso va a quedar demostrado. Ahí espero que vengan las explicaciones de quienes nos están endosando estas movilizaciones. Cometeríamos el peor de los errores si nos apropiáramos de movimientos que superan largamente las militancias, pero que son legítimos, más allá de que esté un partido u otro”.

¿Qué dice el documento del Comité Central del PC?

El X Pleno del Comité Central del PC, ante un escenario que califica como de “derechización”, plantea a corto plazo generar “todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses”, que sea “capaz de expresar esa fuerza también en el plano electoral”.

Además, el documento propone aprovechar los “hitos de movilización”, impulsando una “movilización amplia y unitaria”, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras instancias, que expresen no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas.