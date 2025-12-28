Diputado Soto califica de “imprudente” e “irresponsable” el llamado a movilizaciones del PC

El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, se refirió a los planteamientos del informe del Comité Central del Partido Comunista. “A mí me parece que estar llamando a movilizaciones masivas cuando el gobierno próximo todavía ni siquiera empieza es una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula”, afirmó.

El informe del Comité Central del Partido Comunista (PC), elaborado tras las elecciones presidenciales en las que el candidato José Antonio Kast se impuso con un amplio margen a su contendora, Jeannette Jara, ha generado debate al interior del oficialismo.

En concreto, el documento emanado del X Pleno del Comité Central del PC, ante un escenario de “derechización”, plantea a corto plazo “todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses”, que sea “capaz de expresar esa fuerza también en el plano electoral”.

Además, propone aprovechar los “hitos de movilización”, impulsando una “movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras, que exprese no solo la defensa de derechos específicos de la sociedad, sino también una respuesta democrática y social frente a tendencias autoritarias y regresivas”.

Ante esta estrategia para enfrentar a la administración entrante, el jefe de bancada del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, afirmó que “a mí me parece que estar llamando a movilizaciones masivas cuando el gobierno próximo todavía ni siquiera empieza es una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula”.

Desde su perspectiva, el parlamentario sostuvo que el país “todavía tiene traumas que no se han cerrado, y de lado y lado no se han hecho las reflexiones de manera madura respecto a lo que pasó en 2019”.

Sin embargo, la diputada del Frente Amplio (FA), Emilia Schneider, opinó: “Yo quiero desdramatizar este llamado que hace el PC en su documento, porque la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica son cuestiones esenciales en una democracia. Y, por cierto, yo valido las movilizaciones y manifestaciones pacíficas de las personas”.