Largas filas marcan la jornada electoral: Se registran altas temperaturas en la RM y gran parte del país

En comunas como La Florida, Puente Alto, Santiago y Ñuñoa se registran extensas filas debido al carácter obligatorio del voto. Las autoridades apuntan a mejorar la experiencia electoral, poniendo toldos, por ejemplo, ante las altas temperaturas.

Las votaciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre avanzan con alta afluencia de personas en distintos puntos del país.

En la Región Metropolitana, el escenario se repite en comunas como La Florida, Puente Alto, Conchalí, Santiago Centro y Ñuñoa, donde se registran filas extensas durante el mediodía, impulsadas por la obligatoriedad del sufragio.

A pesar de la espera, varios votantes han descrito que ha sido un proceso rápido y expedito una vez han ingresado a sus mesas.

Altas temperaturas durante la jornada de votación

El intenso calor también influye en la jornada. Con máximas que bordean los 27° C, algunas comunas optan por medidas adicionales para mejorar las condiciones de espera.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, señaló a CNN Chile que el municipio destinó recursos para instalar toldos en los accesos a los locales.

Según explicó, uno de los objetivos es proteger a los vecinos del sol y hacer más cómoda la experiencia de votar.

Elecciones 2025: El panorama en Estación Mapocho mientras electores esperan para votar

Elecciones 2025: El panorama en Estación Mapocho mientras los electores esperan para votar

“Los municipios nos hacemos cargo financiero en las elecciones. Sumamos un esfuerzo extra porque sabíamos que sería un día caluroso y poner estos toldos cambia la experiencia electoral”, afirmó.

El jefe comunal añadió que el proceso debe considerar no solo el acto de votar, sino también las condiciones en que las personas ejercen su derecho.

Sichel enfatizó que el Estado y el Servel deben evaluar mejoras similares para la segunda vuelta programada en diciembre, cuando se proyectan temperaturas aún más altas: “Es importante pensar también en la experiencia del voto y cómo protegemos mejor a los ciudadanos”.

La jornada continúa con un flujo constante de votantes, en una elección marcada por la masiva participación obligatoria y las medidas adoptadas para enfrentar el calor.

