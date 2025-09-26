Lanzan tarjeta bip! conmemorativa por el Día Nacional Sin Auto: ¿En qué estaciones de Metro se puede conseguir?

Además, en el centro de Santiago se realizarán diversas actividades para celebrar el Día Nacional Sin Auto.

El Ministerio de Transportes, el Directorio de Transporte Público Metropolitano (DTPM) y Entel lanzaron este jueves una tarjeta Bip! conmemorativa en el marco del Día Nacional Sin Auto, que se conmemora este viernes 26 de septiembre bajo el lema “Más ciudad, más encuentros”.

Se trata de una edición de 10 mil tarjetas con las que “se busca invitar y visibilizar a las personas acerca de los beneficios que tiene movilizarse de manera más amigable con el medioambiente y la salud, como es la caminata, la bicicleta y el uso del transporte público”, señaló el Ministerio.

De acuerdo con datos del Primer Informe de Electromovilidad 2024 de la DTPM, los buses RED generan solo el 3,3% de las emisiones totales de CO₂ del transporte en la capital, mientras que un 90% proviene de automóviles y motocicletas

En ese sentido, el ministro Juan Carlos Muñoz, este día es una invitación para “seguir avanzando hacia ciudades más limpias, sanas y amigables con el medioambiente y nuestra salud. A modo de ejemplo, un bus RED traslada la misma cantidad de gente que, en promedio, se moviliza en sesenta automóviles”.

“Bajarnos del auto nos permite descongestionar las calles, descontaminar y dar un paso firme contra el cambio climático, caminando, usando el transporte público o moviéndonos en bicicleta”, añadió.

¿Dónde comprar la tarjeta bip! conmemorativa?

Las tarjetas bip! conmemorativas por el Dia Nacional Sin Auto ya se pueden comprar en las estaciones del Metro Moneda, Santa Lucía, Baquedano, Tobalaba y Plaza de Armas.

Este día, además, se celebrará en calle Agustinas -desde Teatinos hasta San Antonio- donde se realizará el Paseo de la Movilidad.

En el lugar habrá más de 50 stands y actividades repartidas en distintos sectores temáticos “para destacar los beneficios del uso del transporte público y la movilidad activa. En ella participarán distintos organismos públicos, empresas privadas, universidades y organizaciones de la sociedad civil”.

Mientras que en la Plaza de la Constitución habrá actividades dirigidas a alumnos de educación básica de diversos colegios de Santiago. Entre ellas se encuentran la Cicletada de las Niñas, exposiciones, obras de teatros y de títeres y un camión del MIM.

También se instalará un biciestacionamiento temporal frente al Palacio de la Moneda.

Las autoridades informaron que para realizar estas actividades, se cortará el tránsito en algunos tramos de calles del centro de la capital entre las 00:00 y hasta las 17:00 horas de esta jornada.

Los cortes serán en:

Agustinas, entre Amunátegui y San Antonio

Moneda, entre San Antonio y Morandé

Morandé, entre Alameda y Santo Domingo

Matías Cousiño, entre Moneda y Agustinas