Lanzan campaña “Chile Vota Informado 2025”: Vocales de mesa, voto obligatorio, multas y más

Tanto en Chile como en el extranjero hay más de 15 millones de personas habilitadas para emitir su voto.

Este miércoles, autoridades lanzaron la campaña “Chile Vota Informado 2025” de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre.

Desde el Estadio Nacional en Ñuñoa, el principal recinto electoral del país, la presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa destacó que “el voto en las elecciones del 16 de noviembre es obligatorio y se ha establecido una multa que sanciona a las personas que votan en territorio nacional y son de nacionalidad chilena”.

De acuerdo a cifras del organismo electoral, en Chile y en el extranjero hay 15.779.102 personas habilitadas para sufragar.

Asimismo, hay 3.498 mesas habilitadas para sufragio. De ellas, 3.379 están en Chile y 119 en el extranjero.

Cabe recordar que en Chile el voto es obligatorio para las personas de nacionalidad chilena, mientras que en el exterior es voluntario. No concurrir a las urnas conlleva una multa.

En el caso de los vocales de mesa, la nómina se dará a conocer este sábado 25 de octubre y se podrá revisar en la Consulta de Datos Electorales.

Cabe recordar que el rol de vocal de mesa es obligatorio, aunque existen algunas causales para eximirse de esta labor electoral. No presentarse como vocal implica una multa que va entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $138.530 a $554.120 (valores actualizados a octubre de 2025).

Aunque también se hace entrega de un bono por cumplir con este deber, que asciende a cerca de $26.000.

La lista de vocales de mesa reemplazantes será publicada el sábado 1 de noviembre.