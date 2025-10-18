Elecciones 2025: ¿Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa?

No cumplir con esta obligación implica una multa que va desde las 2 hasta las 8 UTM, aunque hay causales para eximirse. Revisa los detalles a continuación.

Queda poco menos de un mes para las elecciones 2025, donde el país deberá acudir a las urnas para elegir a un nuevo presidente o presidenta y a sus representantes en el Congreso.

Es por ello que el Servicio Electoral (Servel) dará a conocer el próximo sábado 25 de octubre la nómina de vocales de mesas receptoras de sufragios tanto en Chile como el exterior.

La lista se podrá revisar en la Consulta de Datos Electorales.

Cabe recordar que el rol de vocal de mesa es obligatorio, aunque existen algunas causales para eximirse de esta labor electoral.

No presentarse como vocal implica una multa que va entre 2 y 8 UTM, es decir, entre $138.530 a $554.120 (valores actualizados a octubre de 2025).

Aunque también se hace entrega de un bono por cumplir con este deber, que asciende a cerca de $26.000.

La lista de vocales de mesa reemplazantes será publicada el sábado 1 de noviembre.

Elecciones 2025: ¿Quiénes pueden excusarse de ser vocales de mesa?

De acuerdo al artículo 49 de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, los vocales podrán eximirse las siguientes bajo las siguientes causales: