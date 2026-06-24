“Lamentamos esta tragedia”: Gobierno de Chile expresa solidaridad con Venezuela tras terremoto y pone a disposición ayuda

El Gobierno de Chile se refirió a los terremotos que afectaron a Venezuela, luego de que dos fuertes movimientos telúricos sacudieran el Caribe venezolano con apenas segundos de diferencia y provocaran daños en distintas zonas del país.
A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo expresó su solidaridad con las autoridades y la población venezolana frente a la emergencia que dejó importantes daños materiales, según los registros.
“El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela, por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas”, señalaron en la declaración.
De acuerdo con los reportes preliminares, el principal de los sismos alcanzó una magnitud de 7,5 y fue percibido en gran parte del territorio venezolano. En Caracas se registraron derrumbes y daños estructurales en distintos edificios, mientras equipos de emergencia trabajaban en la búsqueda de posibles afectados.
En su declaración, el Gobierno también manifestó su disposición a colaborar con las labores que requiera la emergencia. “El Gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida“, agregaron en el comunicado.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han informado una cifra oficial de fallecidos o heridos.
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