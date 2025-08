La querella contra el abogado e influencer Ariel Wolfenson: Policía checo lo acusa de “apropiación indebida”

El abogado presentó una solicitud de sobreseimiento definitivo, y señaló que la devolución del dinero se realizará de forma parcelada, según los lineamientos internos de la firma.

Una querella ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago se presentó el pasado 17 de junio contra el abogado e influencer, Ariel Wolfenson.

Según lo revelado por Diario Financiero, el motivo de la acción judicial es una acusación de apropiación indebida, presentado por el integrante de la policía de República Checa, Jaroslav Sokol.

El citado medio revela que Sokol contrató a Wolfenson por una asesoría para comprar un terreno en Aysén, en abril pasado.

Por este motivo, realiizó un pago de US$ 2.900 en honorarios y US$ 2.680 para gastos administrativos, junto con otro pago de US$ 25.600 para la compra del terreno.

No obstante aquello, en mayo, Wolfenson señaló que no era posible la compra del inmueble por problemas legales en la subdivisión, gravámenes ambientales y un mandato notarial que no era suficiente.

Por este motivo, se habría anunciado la devolución del dinero depositado. Sin embargo, Sokol señala que nunca se le transfirieron de vuelta los más de US$ 30 mil.

Respecto a la querella, Wolfenson presentó una solicitud de sobreseimiento definitivo. En esta, señaló que la devolución se realizará según la política de la empresa, es decir, en parcialidades.

En el escrito, sostuvo que “no tiene fundamento alguno la alegación del querellante que imputaría querer apropiarnos de sus US$ 25.000 cuándo nos han encomendado manejar sumas de US$ 250.000 o mayores. Las cuales terminaron en estudios de títulos favorables, recepción de fondos y una feliz compra inmobiliaria para nuestros clientes”.

A pesar que fue convocado a una audiencia el pasado jueves 31, el abogado no se presentó. Se consignó en el acta de la audiencia de sobreseimiento que “el Tribunal teniendo en consideración que la audiencia se encontraba programada para las 09:00 horas, siendo las 10:17 horas, aparece una conexión en negro con el logo de ‘Wolfenson Abogados’, se les ha llamado en tres ocasiones para que active cámara y micrófono, no lo hace, la defensa es quien hace la petición en la presente causa, no se conecta, se entiende en consecuencia que la petición está desistida”.