La molestia del embajador de EE.UU. por dichos de ministro Campos: “Preguntaría si ese ministro realmente ha leído el Tratado de Libre Comercio (…) Yo diría que no”

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, se refirió a las duras críticas emitidas por el ministro de Agricultura, Jaime Campos, en relación con los aranceles a productos chilenos anunciados recientemente por el presidente Donald Trump.

Campos había señalado que “lo que se está haciendo con Chile es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio que ya habíamos suscrito”.

Sobre estos dichos, el embajador Judd manifestó que “creo que es muy decepcionante. Es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones hacen comentarios, especialmente cuando usan palabras como ‘farsa'”.

“Cada vez que eso sucede, hace que sea muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que pueda haber algo serio sucediendo aquí. Así que, de nuevo, tenemos que dejar que esto se desarrolle y luego veremos qué surge. Pero las negociaciones están en curso. No hay nada finalizado”, añadió.

En esa misma línea, recalcó que “cuando los ministros dicen cosas, cuando no tienen nada que ver con este proceso, entonces por supuesto que lo hace más difícil. Así que, repito, lo que creo que tiene que suceder es dejar que estas negociaciones se desarrollen. Tienen a una muy, muy buena negociadora en Paula Estévez, dejen que haga su trabajo”.

Consultado sobre los dichos del ministro Campos relacionados con el Tratado de Libre Comercio, Judd sostuvo que “preguntaría si ese ministro realmente ha leído el Tratado de Libre Comercio. Yo diría que no lo ha hecho”.

“Porque si observas el Tratado de Libre Comercio, hay disposiciones en él que nos permiten aplicar aranceles si hay ciertas cosas que no se cumplen. Así que, repito, no creo que esos ministros hayan leído realmente el Tratado de Libre Comercio. Siempre es bueno que estén informados sobre lo que realmente dice el acuerdo“, sentenció.