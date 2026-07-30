“La Cancillería es la que negocia”: Pérez Mackenna raya la cancha tras críticas de ministros por aranceles de EE. UU.

“Lo importante es entender que la Cancillería es la que negocia en esto”.

De esa manera, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la controversia que se dio luego de las declaraciones de los titulares de Defensa y Agricultura a propósito de los aranceles del 12,5% impuestos por Estados Unidos a las exportaciones chilenas.

Ante ello, el embajador de EE. UU. en Chile, Brandon Judd, criticó en duros términos al ministro de Agricultura, señalando que “es muy decepcionante. Es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones hacen comentarios, especialmente cuando usan palabras como ‘farsa’”.

“Cuando los ministros dicen cosas, cuando no tienen nada que ver con este proceso, entonces, por supuesto que lo hace más difícil“, sostuvo.

Si bien Pérez Mackenna le puso paños fríos a la situación, aseguró que quien lleva las conversaciones es la Cancillería.

“Más allá de las declaraciones, aquí lo importante es entender que la Cancillería es la que negocia en esto, que estamos todos detrás de lo mismo, que es el mejor interés de los chilenos, y particularmente las mejores condiciones para nuestras exportaciones. Y estamos trabajando con la cabeza fría, en la mesa, sentados con datos, para negociar con Estados Unidos lo mejor que podamos conseguir”, dijo a T13 Radio.

Respecto a lo declarado por Judd, intentó calmar las aguas, planteando que “el embajador también dijo que hay mucho espacio para llegar a un acuerdo, y yo me quedo con eso, me quedo con lo que nos interesa a nosotros, que es llegar a un acuerdo. Siempre miro el vaso medio lleno y eso es lo que hay que hacer”.

Y que “más allá de lo que haya declarado (el ministro de Defensa), lo importante es que todos los ministros estamos detrás de lo mismo, y él también dijo ayer que es un tema que maneja la Cancillería. No hay que interpretar las declaraciones, estamos todos juntos en esto”.

Consultado sobre la acusación de dos ONG chilenas ante la autoridad comercial de EE. UU. acusando trabajo forzoso, el canciller aseveró que “el tema del trabajo forzoso no se refiere a lo que pasa en Chile, nadie duda de que en Chile no hay trabajo forzoso. La verdad es que están equivocadas, eso no es así, no hay trabajo forzoso”.

“El punto que levanta Estados Unidos tiene que ver con que los países que están en la órbita de los que exportan a Estados Unidos puedan estar importando de otros países productos que puedan haber sido efectivamente manufacturados con ese tipo de trabajo. Y si uno se va al detalle, uno se da cuenta que los que se quedaron con el 10% son justamente aquellos países que pasaron legislación o tenían legislación respecto a estos temas en cuanto a las importaciones”, profundizó.

Con todo, la autoridad agregó que “está el caso de México y Canadá, que es un caso especial, porque México y Canadá tienen una economía muy integrada con Estados Unidos. Hay también algunas excepciones, en el caso de Centroamérica con productos textiles. Pero, en general, si uno mira los países que quedaron con el 12,5%, la diferencia fundamentalmente viene por eso, por la legislación que ellos han podido pasar o construir en términos de las importaciones”.