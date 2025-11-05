“La militancia comunista no se borra con tinta o resoluciones administrativas”: Daniel Jadue por salida del PC

A través de un comunicado, el exalcalde aseguró que su compromiso “no se borra con resoluciones administrativas” y reafirmó su adhesión a los ideales comunistas.

Este miércoles, el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue se refirió al fin de su militancia en el Partido Comunista y su remoción de la Comisión Política del conglomerado, que deriva de su formalización por delitos de corrupción en el Caso Farmacias Populares, y que además lo mantiene bajo arresto domiciliario.

Según explicó el Servel, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que para afiliarse a un partido es requisito ser ciudadano con derecho a sufragio.

Cuando alguien pierde esta condición, su nombre se elimina automáticamente del registro de afiliados, lo que implica que ya no puede participar en elecciones internas ni ocupar cargos dentro del partido.

“La militancia comunista no se borra con tinta”

A través de un comunicado en redes sociales, Jadue aseguró que la medida no afecta su compromiso político ni su identidad comunista.

“Podrán borrar mi nombre de un padrón, pero la militancia comunista no se escribe con tinta ni se borra con resoluciones administrativas”, expresó.

El exalcalde afirmó que la sanción tiene un carácter meramente administrativo y que su vínculo con el PC “se forja en la historia y en la lucha por una sociedad más justa”.

Jadue fue un histórico militante comunista desde 1993 y candidato presidencial en 2021. Esta decisión lo inhabilita para tomar decisiones internas o postular a cualquier cargo dentro de la colectividad.

“Seguiremos luchando por una sociedad socialista”

En su mensaje, Jadue agradeció las muestras de apoyo recibidas desde su entorno político y ratificó su compromiso con los ideales del partido.

Asimismo, reiteró que continuará trabajando “por la emancipación de la clase trabajadora, por alcanzar una democracia plena y por conquistar las transformaciones que permitan la construcción de una sociedad socialista”.