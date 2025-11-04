Daniel Jadue deja de ser militante del PC tras perder derecho a sufragio por formalización en Caso Farmacias Populares

La decisión, oficializada el 17 de octubre, se produce en el marco de la formalización del exlalcalde por delitos de corrupción y su situación de arresto domiciliario.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ya no es militante del Partido Comunista (PC).

Así lo confirmó el Servicio Electoral (Servel) este martes tras constatar que el excandidato presidencial se encuentra inhabilitado para ejercer el derecho a sufragio.

Según consignó La Tercera, la medida, que se oficializó el 17 de octubre, deriva de su formalización por delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares, que además lo mantiene bajo arresto domiciliario.

La pérdida de militancia

Según explicó el Servel, la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos establece que para afiliarse a un partido es requisito ser ciudadano con derecho a sufragio.

Cuando alguien pierde esta condición, su nombre se elimina automáticamente del registro de afiliados, lo que implica que ya no puede participar en elecciones internas ni ocupar cargos dentro del partido.

“Es un derecho exclusivo de los afiliados, participar en los procesos internos y ser nombrados en comisiones”, indicó el organismo, precisando que verifica mensualmente el cumplimiento de estos requisitos y elimina de oficio a quienes no los cumplen.

Consecuencias políticas

Jadue, histórico militante comunista desde 1993 y candidato presidencial en 2021, queda fuera de la estructura formal del PC, lo que lo inhabilita para tomar decisiones internas o postular a cualquier cargo dentro de la colectividad.

Hasta el momento, el PC no ha emitido declaraciones públicas sobre la remoción de Jadue de la comisión política.