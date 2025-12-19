La dura respuesta de Vallejo a Jadue tras críticas al Gobierno: “Está profundamente equivocado, no tiene una mirada totalmente objetiva”

La vocera de Gobierno respondió luego que Jadue asegurara -sobre la derrota de Jeannette Jara- que "el Gobierno de Boric es el mayor responsable".

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas realizadas por el excandidato presidencial -y militante del Partido Comunista junto a la propia Vallejo- Daniel Jadue.

Esto, luego que Jadue atribuyera a la administración del Presidente Gabriel Boric la derrota de Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial del pasado 14 de diciembre.

El también exalcalde de Recoleta había asegurado que “el Gobierno de Boric es el mayor responsable (…) el Gobierno es responsable de haber eliminado las ayudas sociales que venían de la salida de la pandemia por esta enfermedad tecnocrática de cuidar la responsabilidad fiscal, la inflación y todo este lenguaje económico neoliberal que hemos aprendido tan bien”.

En conversación con Radio Infinita, Vallejo aseguró que los dichos de Jadue fueron “una opinión personal del que yo no comparto absolutamente“.

“Creo que está profundamente equivocado, creo que no tiene una mirada totalmente objetiva de lo que ha sido la gestión de Gobierno“, añadió la vocera.

Del mismo modo, destacó la aprobación de la reforma previsional: “Nosotros avanzamos en una de las transformaciones más importantes que otros gobiernos no lograron, incluso el último gobierno de Michelle Bachelet, un gobierno progresista, que fue la reforma previsional“.

“Si no logramos terminar con las AFP, no fue porque el gobierno no empujó esa agenda, sino fue porque no tuvimos todos los votos en el parlamento para lograrlo. Sin embargo, la transformación principal es estructural, es poder crear el pilar de la seguridad social y de la protección social en la reforma previsional, y eso es una transformación política importante, que habla de un rol del Estado distinto”, sentenció la ministra.