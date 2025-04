La divertida anécdota de cómo Jorge Alis se salvó de pagar 120 euros en un restaurante en Venecia

Una vida dedicada al humor y al arte, que revivió junto a Matilde Burgos en una nueva edición de CNN Íntimo.

“Yo estudié para ser inmigrante”.

La frase es de Jorge Fabián Berlazzo, más conocido en Chile como Jorge Alis o Argentino Ql (sic). El bonaerense de nacimiento, pero chileno por elección, ha logrado conquistar los corazones de cientos de personas que se han reído con su divertido y a veces ácido humor.

Justamente, en una distendida y relajada conversación, Alis contó una de sus anécdotas más divertidas y desconocidas: La vez que comió en Venecia y no pagó ningún peso.

El humorista nacional comenzó contando que su sueño de vida es volver a trabajar en la calle, recorrer el mundo por lugares en donde no se hable español.

“Mi idea es esa, después laburar en la calle con la Paula. Volver a la calle. Con mis pibes, viajar en lugares que sean donde no hable el idioma de ese lugar y poder estar en la calle, tocar el bandoneón, bailar”, contó.

“Pero quiero laburar, aparte de eso, también en un lugar donde sea universal, donde no me conozcan, donde no tenga que hablar, donde hable con el cuerpo, con la música y que eso me dé la libertad de poder hacerlo, de poder comer”, agregó.

En esa misma línea, el nacionalizado chileno contó la anécdota que vivió en Venecia: “De comer, un día podés comer, me ha pasado, ir al supermercado a comprar un salame, queso y comer en la plaza o ir a ganar, no sé, tanta guita, me acuerdo, ganamos unos 120 euros en la Venecia con Paula y nos fuimos a un restaurante, nos reventamos los 120 euros y el dueño del restaurante dice: ¿Por qué estás tan peinadito, Patrálio? Porque bailamos tango”.

“ Y el mozo me dijo, al dueño le encanta el tango. Y fui al baño y me puse más gominas y el tipo dice: ¿Y por qué no bailan un poquito? Y bailamos y no nos cobraron la comida. Entonces, imagínate que de bailar en la calle salí con la plata, nos gastamos toda esa guita en el restaurante, no nos cobraron y esas cosas son cosas que te dan esa seguridad que muchas veces uno no viaja solo”.

