La disputa legal por el caso Sierra Bella: Tribunal declara admisible querella de Hassler contra Desbordes por denuncia calumniosa

Este miércoles, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella por denuncia calumniosa interpuesta por la defensa de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, contra el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, en el marco del caso Sierra Bella.

En el escrito, la defensa de Hassler sostiene que Desbordes “se ha transformado en un querellante crónico, yendo incluso contra la opinión de la propia Fiscalía con dicho afán, e instrumentalizando delictivamente y sin tapujos el aparato jurídico penal”.

“El querellado ha presentado maliciosamente una querella criminal calumniosa en contra de doña Irací Hassler y todos los que resulten responsables, fundada en hechos que, a su juicio, configurarían un supuesto delito de fraude al Fisco, a sabiendas de que esos mismos hechos fueron sometidos a una extensa investigación por parte del Ministerio Público en un procedimiento que culminó con la dictación del sobreseimiento definitivo del caso (…) hace menos de un año, por estimarse que no se había perpetrado ningún acto constitutivo de delito”, agrega el texto.

La querella presentada por el abogado Miguel Schürmann, en representación de Hassler, argumenta que “las acciones judiciales enumeradas hasta aquí fueron anunciadas en la prensa nacional por el querellado Desbordes desde un inicio de su mandato, circunstancia que refleja que el ánimo que lo impulsa a querellarse pertinazmente dice relación más bien con el interés por esparcir un mensaje político, y no con un análisis serio sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de delito”.

Por su parte, Hassler manifestó que “es lamentable que el alcalde Desbordes busque reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia chilena. La causa Sierra Bella fue objeto de una amplia investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó con el sobreseimiento, dado que los hechos no constituyeron delito alguno”.

“Invito al alcalde a enfocarse en las verdaderas necesidades de los vecinos de Santiago y no en revivir casos que ya fueron cerrados, solo para hacer un punto político”, instó.

La querella presentada por Schürmann en representación de Hassler fue admitida por el juez Patricio Álvarez, quien ordenó remitir los antecedentes “al Ministerio Público para los fines investigativos solicitados y pertinentes”, iniciando así una investigación penal contra el alcalde de Santiago.

La causa Sierra Bella fue investigada y sobreseida por la justicia. Resulta lamentable que el Alcalde Desbordes intente reinstalar una discusión que ya fue resuelta por la justicia. La causa fue objeto de una extensa investigación que se prolongó por más de dos años y concluyó… — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) June 5, 2026

La querella por presunto fraude al Fisco

A inicios de junio, la Municipalidad de Santiago informó que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella interpuesta contra Hassler por el presunto delito de fraude al Fisco en el marco de la fallida compra de la Clínica Sierra Bella.

Cabe recordar que, en enero de 2023, Hassler inició una serie de gestiones para la adquisición del inmueble con el propósito de implementar la primera clínica municipal en la comuna de Santiago.

“El cuadro resultante es el siguiente: la Municipalidad de Santiago es hoy propietaria registral de un inmueble que adquirió mediante un proceso administrativo declarado ilegal por la Contraloría, de escueto valor comercial comparativo y menor aún utilidad práctica; debe pagar por él una suma que ha crecido a más de $9.300.000.000 por efecto de intereses; no puede pagar esa suma sin comprometer gravemente su funcionamiento y su capacidad para atender las necesidades de la comuna; y tiene bloqueados $2.475.862.002 de fondos de salud que no puede liberar ni destinar a la atención primaria de los habitantes de la comuna”, expone la querella.