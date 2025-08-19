La disputa entre Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU contra el Ministerio de Salud: Cuestionan nuevo mensaje en alimentos con sellos

Las empresas criticaron ante tribunales la obligación de incluir la frase "evita su consumo" en los productos que contengan sellos.

Una disputa legal es la que actualmente enfrenta al Ministerio de Salud con varias marcas de alimentos, que cuestionan el nuevo mensaje que deberá incorporarse en los productos que tengan demasiados sellos.

Según lo detallado por La Tercera, Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU demandaron al ministerio por la obligación de incluir la frase “evita su consumo” en los envases de productos altos en calorías, sodio y azúcares.

Actualmente, la disputa está siendo zanjada ante la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal en el que actualmente la decisión se encuentra en acuerdo, es decir, está siendo redactada por los magistrados.

Las empresas que presentaron la acción judicial acusan que la frase “evita su consumo” puede afectar las ventas de los productores.

Por su parte, desde el Minsal indicaron que “resulta esencial avanzar hacia una regulación más robusta del marketing de alimentos, que proteja a toda la población, aumente la percepción del riesgo asociado al consumo de productos no saludables y garantice un entorno alimentario más sano para todos”.

A su vez, recalcaron que “tiene sentido que el mensaje del Ministerio de Salud difiera del utilizado por la industria de alimentos, considerando que esta última busca incrementar la venta de sus productos, mientras que el Ministerio tiene como objetivo reducir el consumo de aquellos alimentos que contengan energía, sodio, azúcares y/o grasas saturadas en niveles superiores a los establecidos”.