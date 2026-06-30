México vs. Ecuador por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

México y Ecuador se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido cerrará la jornada mundialista de este martes y tendrá un condimento especial: la selección mexicana jugará como anfitriona ante su público en Ciudad de México.

Al tratarse de un cruce de eliminación directa, el ganador avanzará a octavos de final, mientras que el perdedor quedará eliminado de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan México vs. Ecuador?

El partido entre México y Ecuador se jugará este martes 30 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Estadio Azteca, también conocido para el torneo como Estadio Ciudad de México.

¿Dónde ver México vs. Ecuador en Chile?

El duelo entre México y Ecuador será transmitido en Chile por Chilevisión en televisión abierta.

Además, el partido podrá verse por DSports en televisión de pago.

En streaming, el encuentro estará disponible a través de DGO y Paramount+.

Las coordenadas del partido

Partido: México vs. Ecuador.

México vs. Ecuador. Fecha: Martes 30 de junio.

Martes 30 de junio. Hora: 21:00 horas de Chile.

21:00 horas de Chile. Fase: Dieciseisavos de final.

Dieciseisavos de final. Estadio: Estadio Azteca / Estadio Ciudad de México.

Estadio Azteca / Estadio Ciudad de México. TV abierta: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

México busca aprovechar la localía

México llega al duelo tras clasificar como líder del Grupo A y buscará seguir avanzando en una Copa del Mundo que disputa como uno de los países anfitriones.

Ecuador, en tanto, accedió a la ronda de 32 desde el Grupo E y buscará dar el golpe ante una selección que tendrá el apoyo mayoritario del estadio.

La selección que gane este cruce enfrentará en octavos de final al vencedor del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo