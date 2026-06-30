Francia vs. Suecia por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El duelo será uno de los partidos más atractivos de la jornada, con la selección francesa buscando confirmar su favoritismo ante un combinado sueco que intentará dar el golpe en la fase eliminatoria.

Al tratarse de un cruce de eliminación directa, el ganador avanzará a octavos de final, mientras que el perdedor quedará fuera de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs. Suecia?

El partido entre Francia y Suecia se jugará este martes 30 de junio, a partir de las 17:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium, también conocido para el torneo como New York/New Jersey Stadium, en Estados Unidos.

¿Dónde ver Francia vs. Suecia en Chile?

El duelo entre Francia y Suecia será transmitido en Chile por Chilevisión en televisión abierta.

Además, el partido podrá verse por DSports en televisión de pago.

En streaming, el encuentro estará disponible a través de DGO y Paramount+.

Las coordenadas del partido

Partido: Francia vs. Suecia.

Francia vs. Suecia. Fecha: Martes 30 de junio.

Martes 30 de junio. Hora: 17:00 horas de Chile.

17:00 horas de Chile. Fase: Dieciseisavos de final.

Dieciseisavos de final. Estadio: MetLife Stadium / New York-New Jersey Stadium.

MetLife Stadium / New York-New Jersey Stadium. TV abierta: Chilevisión.

Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

Francia busca seguir en carrera

Francia llega al duelo tras una sólida fase de grupos, en la que terminó como líder del Grupo I y se instaló como una de las selecciones favoritas para avanzar en la ronda eliminatoria.

Suecia, en tanto, accedió a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros y buscará sorprender a uno de los candidatos del torneo.

La selección que gane este cruce enfrentará en octavos de final a Paraguay, que eliminó a Alemania en la ronda de 32.