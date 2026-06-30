Participación en Mercosur y reuniones con Lula, Paz y Noboa: La agenda del presidente Kast en Paraguay

El presidente José Antonio Kast ya se encuentra en Paraguay para participar en la LXVIII Cumbre del Mercosur y Estados Asociados.

El mandatario arribó la noche del lunes a Asunción y sostendrá una serie de encuentros con líderes del continente y otros países, con el fin de fortalecer la integración económica, política y comercial entre los países miembros y asociados del bloque.

Para las 7:15 tenía programada una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en el marco de la Cumbre del Mercosur.

Posteriormente, a las 8:00, llegará al Centro de Convenciones de la Conmebol para participar en la misma instancia, mientras que a las 9:00 está previsto que sea parte de la sesión plenaria.

Más tarde, a las 12:00, el presidente Kast tendrá reuniones bilaterales con los presidentes de Brasil, Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; y de Bolivia, Rodrigo Paz.

Mientras que a las 12:30 estará en un almuerzo oficial ofrecido por su par de Paraguay, Santiago Peña.

Después de la cita, llegará hasta el Congreso Nacional, en Asunción, para ser parte de una sesión especial del parlamento.

Pasadas las 18:00 horas, Kast se trasladará hasta la Asociación Rural de Paraguay (ARP), donde fue invitado a una cena.

Desde Presidencia informaron que el mandatario realizará actividades protocolares junto a representantes del sector productivo y empresarial paraguayo, “reafirmando el interés de Chile por profundizar los vínculos de cooperación, inversión y desarrollo con los países de la región y sus socios estratégicos”.