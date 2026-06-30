Inmobiliaria y constructora pagarán millonaria indemnización por filtración de agua en estacionamiento subterráneo: Deberán desembolsar más de $150 millones

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo interpuesto por Inmobiliaria Radal SA y Constructora SuKsa SA, ratificando la condena que las obliga a pagar solidariamente $170.000.000 a la comunidad del Edificio Capital, ubicado en la comuna de Santiago.

Según lo informado por el Poder Judicial, el máximo tribunal descartó infracciones en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual estableció la responsabilidad de las empresas por graves filtraciones de agua en la losa de los estacionamientos subterráneos del inmueble.

La resolución de la Cuarta Sala del tribunal, adoptada en fallo dividido, desestimó las reclamaciones de las firmas privadas sobre la prescripción de los plazos legales y la supuesta falta de acreditación de los daños estructurales.

La justicia determinó que la recepción de las obras de las torres del complejo se realizó por etapas, lo que validó la vigencia de las acciones legales iniciadas por los copropietarios afectados dentro de los márgenes que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Respecto al monto indemnizatorio, el dictamen ratificó la facultad de los jueces de determinar la cifra de forma prudencial basándose en los informes técnicos de peritos presentados durante el juicio.

El fallo concluyó que “la sentencia sí analiza las pruebas que fueron presentadas sobre el monto de los perjuicios, cumpliendo la actora con la carga de acreditar su pretensión“.