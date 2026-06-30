Cencosud avanza en su expansión mayorista y adquiere Makro en Colombia por US$ 158 millones

Cencosud anunció la adquisición del 100% de Makro Supermayorista en Colombia, en una operación que refuerza su crecimiento en la región y su posicionamiento en el formato Cash & Carry.

La transacción se realizó a través de su filial Cencosud Internacional SpA y contempla una inversión aproximada de US$ 158 millones, financiada totalmente con recursos propios de la compañía.

Makro cuenta con más de 25 años de trayectoria en Colombia y opera actualmente 21 tiendas en 16 ciudades, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La cadena tiene una propuesta enfocada en ventas mayoristas dirigida a clientes profesionales y emprendedores, segmento que Cencosud no atendía directamente en el país hasta ahora.

Con esta incorporación, Cencosud sumará el formato mayorista a su operación en Colombia, lo que la compañía proyecta que generará sinergias operacionales, logísticas y comerciales.

La empresa señaló que el segmento mayorista presenta un alto potencial de crecimiento en el país y que la adquisición amplía su propuesta de valor para clientes profesionales y emprendedores.

Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia, destacó el rol estratégico de la operación: “La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”.

El cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Con esta compra, Cencosud da continuidad a su estrategia de expansión en el formato mayorista en la región, que ya incluye la adquisición de Makro en Argentina durante 2025 y la operación de Giga en Brasil, tras anunciar la compra de St. Marche.