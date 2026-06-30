Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El partido abrirá la jornada mundialista de este martes y definirá a un nuevo clasificado a octavos de final.

Al tratarse de un cruce de eliminación directa, el ganador avanzará a la siguiente ronda, mientras que el perdedor quedará fuera de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Costa de Marfil vs. Noruega?

El partido entre Costa de Marfil y Noruega se jugará este martes 30 de junio, a partir de las 13:00 horas de Chile.

El encuentro se disputará en el Dallas Stadium, también conocido como AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

¿Dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega en Chile?

El duelo entre Costa de Marfil y Noruega podrá verse en Chile por DSports en televisión de pago.

En streaming, el encuentro estará disponible a través de DGO y Paramount+.

A diferencia de otros partidos de la jornada, este cruce no está contemplado dentro de la programación de televisión abierta de Chilevisión.

Las coordenadas del partido

Partido: Costa de Marfil vs. Noruega.

Costa de Marfil vs. Noruega. Fecha: Martes 30 de junio.

Martes 30 de junio. Hora: 13:00 horas de Chile.

13:00 horas de Chile. Fase: Dieciseisavos de final.

Dieciseisavos de final. Estadio: Dallas Stadium / AT&T Stadium.

Dallas Stadium / AT&T Stadium. TV abierta: No contempla transmisión por Chilevisión.

No contempla transmisión por Chilevisión. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO y Paramount+.

Noruega busca seguir con Haaland como figura

Noruega llega al duelo como una de las selecciones atractivas de la llave, con Erling Haaland como su principal figura ofensiva.

El combinado europeo avanzó desde el Grupo I, donde venció a Irak y Senegal, y luego cayó ante Francia en el cierre de la fase de grupos.

Costa de Marfil, en tanto, clasificó desde el Grupo E tras superar a Ecuador y Curazao, instalándose en la ronda de 32.

La selección que gane este partido enfrentará en octavos de final a Brasil, que eliminó a Japón en su cruce de dieciseisavos.