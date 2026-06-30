Senado vota este martes acusación constitucional contra Nicolás Grau: Exministro arriesga inhabilidad por cinco años

El Senado votará este martes 30 de junio la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, instancia que podría definir su futuro político para los próximos años.

El libelo llegó a la Cámara Alta luego de ser aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que ahora corresponde que el Senado se pronuncie actuando como jurado.

En caso de que la acusación prospere, Grau quedará inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos.

Senado vota acusación contra Nicolás Grau

La sesión comenzará con la exposición de los diputados que formalizarán la acusación: Benjamín Romero, Pier Karlezi y Paulina Muñoz.

Luego será el turno del abogado defensor del exministro, Patricio Zapata, tras lo cual se dará paso a las réplicas y dúplicas correspondientes.

Se espera que desde las 15:00 horas la Sala del Senado inicie la votación del texto, instancia en que cada parlamentario podrá entregar sus argumentos antes de emitir su sufragio.