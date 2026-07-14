La Asociación Chilena de Municipalidades estrena podcast semanal con alcaldes de todo el país

La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) presenta “Soluciones Municipales”, un nuevo espacio semanal que reúne a alcaldes y alcaldesas de distintas comunas del país para exponer avances, innovaciones y soluciones de gestión local. El programa busca que la ciudadanía conozca de primera fuente el trabajo realizado en distintos territorios de Chile.

Experiencias replicables entre comunas

El objetivo central de la iniciativa es difundir experiencias municipales que puedan adaptarse en otras comunas del país. Pedro Covarrubias, jefe de comunicaciones de AChM, explica que la intención es que “lo que funciona en una comuna deje de ser un caso aislado y se transforme en una idea que otros alcaldes puedan tomar y aplicar en su propio territorio”. Covarrubias agrega que el espacio busca acercar el trabajo de las autoridades locales a la ciudadanía, “más allá de las diferencias políticas de cada comuna”.

Cada episodio se emite los días sábado y también estará disponible en formato digital para su distribución en distintas plataformas. La primera temporada contempla 15 capítulos, con posibilidad de extensión.

Entre las autoridades ya confirmadas figuran Marcos Vargas, alcalde de Queilén, el 18 de julio; Rodrigo Contreras, alcalde de Paine, el 25 de julio; Jaime Escudero, alcalde de Pirque, el 1 de agosto; Rodrigo Martínez, alcalde de Casablanca, el 8 de agosto; Claudia Adasme, alcaldesa de Papudo, el 15 de agosto; y Daniel Reyes, alcalde de La Florida, el 22 de agosto.

El podcast es producido íntegramente por la AChM y cada capítulo estará disponible en las redes sociales de la asociación.