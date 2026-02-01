La advertencia de Daniel Jadue al gobierno de José Antonio Kast: “Si el malestar crece y se torna inaceptable, lo más probable es que haya manifestaciones”

El exalcalde de Recoleta planteó que, por ejemplo, el anuncio de despido de 186 mil funcionarios públicos o si se llevan a cabo recortes económicos, podrían generar malestar ciudadano.

El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, abordó la posibilidad de manifestaciones durante el gobierno de José Antonio Kast.

El militante comunista, en arresto domiciliario en su casa de La Reina por presuntos delitos de corrupción, afirmó que en caso de que la futura administración cumpla con algunas de sus promesas, eso podría generar malestar en la ciudadanía y derivar en protestas.

“Las movilizaciones sociales salen por condiciones objetivas que afectan a las familias de Chile. Nadie puso el dedo en el botón el 18 de octubre del 2019. Entonces, ¿qué planteo? Que si el próximo gobierno, por ejemplo, cumple su promesa, dicha por uno de sus voceros, de llegar el día 11 de marzo y el 12 de marzo despedir a 186.000 trabajadores del Estado, que según ellos son operadores políticos; o si se afectan los recortes que Carter dijo que si se decía cuáles eran se podía incendiar Chile, va a generar malestar”, planteó en diálogo con The Clinic.

“Y si ese malestar crece, y si ese malestar se torna inaceptable, lo más probable es que haya manifestaciones. Y eso no lo va a definir el partido. Eso lo va a definir el propio gobierno por las decisiones que vaya tomando en la medida que llegue”, concluyó.